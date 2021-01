Filho de Trump lamenta que ditadores, como o da Arábia Saudita, tenham conta no Twitter

“Aiatolá e vários outros regimes ditatoriais podem ter contas no Twitter sem problema”, apontou o filho de Donald Trump, Donald Trump Junior, ao criticar o Twitter, que baniu o presidente dos EUA da rede social edit

247 - O filho de Donald Trump, Donald Trump Junior, criticou neste sábado (9) o Twitter, que baniu o presidente dos EUA da rede social após acusações de incitar seus apoiadores a invadirem o Capitólio na quarta-feira.

“O aiatolá e vários outros regimes ditatoriais podem ter contas no Twitter sem problemas, apesar da ameaça de genocídio a países inteiros e da morte de homossexuais, etc ... mas o presidente dos Estados Unidos deve ser permanentemente suspenso. Mao ficaria orgulhoso”.

O Twitter suspendeu definitivamente a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), nesta sexta-feira, 8. Segundo a plataforma, Trump realizou postagens que incentivaram novamente manifestações como a do dia 6 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram o Capitólio - sede do Legislativo norte-americano.

