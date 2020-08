Funcionários do porto de Beirute são presos por suspeita de envolvimento na explosão

Pelo menos quatro autoridades portuárias, responsáveis pela armazenagem, supervisão e segurança do carregamento de nitrato de amônio, estão sob investigação edit

Revista Fórum - A Justiça do Líbano decretou nesta quarta-feira (5) a prisão de ao menos quatro funcionários do Porto de Beirute, que estão sendo investigados como possíveis envolvidos na explosão que causou grande devastação na cidade, no dia anterior.

A imprensa local não divulgou os nomes dos detidos, mas informou que eles seriam os primeiros de uma lista de pessoas ligadas às tarefas de armazenagem, supervisão e segurança dos produtos mantidos na área portuária, cuja responsabilidade no acidente está sendo apurada.

Os nomes dos detidos não foram revelados, mas se detalhou que se tratam de pessoas que trabalham no Porto de Beirute desde 2014 e que trabalharam no cuidado de um carregamento de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio, substância considerada a mais provável causa da explosão.

