Genocídio: ataques de Israel mataram mais de 29 mil palestinos em Gaza

(Xinhua) -- O número de mortos palestinos resultante dos contínuos ataques israelenses na Faixa de Gaza ultrapassou 29.000, anunciou o Ministério da Saúde baseado em Gaza nesta segunda-feira (19).

De acordo com um comunicado de imprensa do ministério, o exército israelense matou 107 palestinos e feriu mais 145 nas últimas 24 horas.

Esta última atualização eleva o número total de vítimas para 29.092 mortes e 69.028 feridos desde o início do conflito Israel-Hamas em 7 de outubro de 2023, de acordo com o comunicado.

Foi observado que algumas vítimas permanecem sob os escombros em meio a intensos bombardeios e à falta de equipes de defesa civil e ambulâncias.

Israel lançou uma ofensiva em larga escala contra o Hamas na Faixa de Gaza em retaliação a um ataque do Hamas através da fronteira sul de Israel em 7 de outubro de 2023, durante o qual cerca de 1.400 pessoas foram mortas e mais de 200 foram feitas reféns.

