Governo chinês amplia controle sobre setor de tecnologia com aquisição de 'ações de ouro' do Alibaba

247 - O governo chinês adquiriu nos últimos quatro meses participações minoritárias com direitos especiais em duas unidades domésticas do Alibaba Group Holding Ltd, mostraram registros de empresas, informa a Reuters. As participações assumidas na empresa são as primeiras a serem reveladas na gigante do comércio eletrônico.

O Financial Times revelou que estão em andamento discussões para que o governo chinês também adquira as chamadas 'ações de ouro' na Tencent Holdings, o que envolveria a participação em uma das principais subsidiárias do grupo.

O governo chinês, segundo o FT, estaria recuando da estratégia de aplicar multas e sanções aos principais grupos de tecnologia do país.

Na China, o regime especial de participações é conhecido como “ações especiais de gestão”. Desde 2015, o esquema se tornou uma ferramenta comum usada pelo estado para exercer influência sobre empresas privadas da maior arena da Internet mundial.

Outras empresas que têm acordos de ações de ouro com o governo incluem a Full Truck Alliance Co, as subsidiárias continentais da ByteDance, Kuaishou Technology e Weibo. (Com Reuters).

