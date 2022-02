Governo da Polônia, de extrema direita, não quis receber Bolsonaro

Jair Bolsonaro tinha a pretensão de visitar a Polônia após viagem à Rússia, mas a resposta do governo polonês foi negativa edit

247 - O governo polonês, comandado por Andrzej Duda, não quis receber Jair Bolsonaro, que, em meados de janeiro, admitiu a intenção de fazer uma viagem à Polônia quando terminasse a sua visita à Rússia, do presidente Vladimir Putin. Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira (15) em Moscou, capital russa.

De acordo com informações do jornal Valor Econômico, quando a diplomacia brasileira procurou Jakub Kumoch, o assessor para temas internacionais do presidente polonês, a resposta foi negativa.

Bolsonaro pretendia visitar a Polônia e a Hungria, países com lideranças de extrema direita.

Ao saber das intenções de Bolsonaro, o assessor polonês retrucou que "a Hungria não é a Polônia" e propôs que a visita fosse em março. "De forma profissional", conforme relatos, os poloneses não vincularam a recusa à ida de Bolsonaro à Rússia.

