Governo define novos embaixadores em Paris e Londres

247 - As embaixadas do Brasil em Paris e Londres, as mais cobiçadas da Europa, serão chefiadas por Ricardo Neiva Tavares e Antônio Patriota, respectivamente, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

O embaixador Tavares, que estava afastado do Itamaraty, já chefiou as embaixadas brasileiras em Roma e Viena nos governos Dilma e Temer, respectivamente. Patriota foi chanceler durante o governo Dilma e embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Foi enviado por Jair Bolsonaro para ser embaixador no Egito.

Segundo o jornalista, o pedido de agrément do embaixador Tavares já foi enviado pelo governo brasileiro às autoridades francesas.

Para o cargo de embaixadora dos Estados Unidos, a favorita é a diplomata de carreira e economista Maria Luiza Viotti. O cargo está vago desde 6 de janeiro, em razão da exoneração do bolsonarista Nestor Forster pelo novo governo Lula.

