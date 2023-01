Maria Luiza Viotti é a favorita para comandar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - A diplomata de carreira e economista Maria Luiza Viotti, de 68 anos, é a favorita para comandar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Seria a primeira mulher a ocupar aquela que é, ao lado de Buenos Aires, a embaixada brasileira mais importante. O cargo está vago desde 6 de janeiro, em razão da demissão de Nestor Forster pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Maria Luiza foi chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, no primeiro mandato dele, de 2017 a 2021. Depois, licenciou-se do Itamaraty. Voltou à ativa no fim do ano. Chegou a estar no páreo para ocupar o cargo de Mauro Vieira. O segundo posto na hierarquia do Itamaraty ficou de fato com uma mulher, a embaixadora Maria Laura da Rocha.

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.