Hamas pede formação de frente única contra Israel após ataque à Síria

“As nações regionais devem enfrentar o regime e acabar com esses crimes”, disse o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem edit

Apoie o 247

ICL

247 - O movimento de resistência palestino Hamas pediu a formação de uma frente única contra os ataques de Israel, depois que pelo menos três soldados sírios foram mortos e outros três ficaram feridos em ataques de mísseis israelenses à Síria.

O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, disse em comunicado que a “ocupação sionista terrorista” está expandindo sua agressão contra o povo palestino após sua última onda de ataques aéreos na Faixa de Gaza, que causou a morte deliberada de civis, operações de assassinato na Cisjordânia e incursões de ultranacionalistas na mesquita al-Aqsa.



“Agora cometeu um novo ato de agressão por meio do bombardeio bárbaro da irmã República Árabe da Síria”, disse Qassem. “As nações regionais devem enfrentar o regime e acabar com esses crimes”, enfatizou Qassem.

O governo sírio diz que o regime israelense e seus aliados ocidentais e regionais ajudam os grupos terroristas Takfiri que continuam a causar caos no país. (Com informações da PressTV).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.