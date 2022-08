Israel bombardeia Síria com mísseis; 3 soldados morreram (vídeos)

Embora as defesas aéreas sírias tenha repelido o ataque da Força Aérea Israelense na província de Tartus, três soldados morreram edit

Sputnik Brasil - A Síria foi atacada neste domingo (14), com mísseis, pelas forças de Israel. A agência de notícias SANA informou que as defesas aéreas do país precisaram responder à hostilidade.

O ataque ocorreu na cidade de Tartus, uma importante região portuária síria localizada no oeste do país, na costa leste do Mediterrâneo, a 250 quilômetros ao norte da capital, Damasco.

14.08.22 Tartus Siria .. relatos de cidadãos locais de que a região está sendo bombardeada por Israel .. pic.twitter.com/HnkKLxsA7W CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 14, 2022

Relatos de cidadãos locais de que a região está sendo bombardeada por Israel.

Os mísseis teriam sido supostamente disparados por caças que sobrevoavam o espaço aéreo do Líbano. Eles caíram nas proximidades da vila de Abu Afsa e em uma base de defesa aérea.

A agressão israelense deixou três soldados mortos e outros três feridos, informou o Ministério da Defesa da Síria.

A Força Aérea Israelense, utilizando o território do Líbano, atingiu alvos na Síria.



Três explosões são conhecidas na segunda maior cidade portuária síria de Tartus. pic.twitter.com/X19sKY8p6J — Republikový útočník 🇷🇺🇷🇸🇨🇳🇨🇿🇸🇦🇭🇺 (@TeodoroSampai12) August 14, 2022

"Nossos sistemas de defesa aérea repeliram os mísseis do agressor, derrubando alguns deles. O ataque resultou na morte de três soldados, três feridos e danos materiais", disse o Ministério da Defesa.

A mídia Al Arabiya relatou que os ataques aéreos eram israelenses, embora o Exército de Israel tenha dito à Sputnik que não comenta reportagens da mídia estrangeira.

A emissora sustenta que existem armazéns do Hezbollah na área alvo dos ataques. Além disso, a publicação afirma que Israel teve como alvo um oficial iraniano e outro sírio, que supervisionaram a recente transferência de mísseis.

