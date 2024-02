Hillary Clinton diz que discutir sobre a idade de Biden é legítimo

Apoie o 247

247 - A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, disse que o debate sobre a idade avançada do presidente Joe Biden é uma “questão legítima” na campanha, enquanto ele busca garantir um segundo mandato na Casa Branca nas eleições deste ano, informa o site russo RT.

As especulações sobre as capacidades cognitivas de Biden aumentaram mais uma vez na semana passada, quando o presidente de 81 anos confundiu os líderes do Egito e do México, pouco depois de rejeitar as alegações de que o seu estado mental estava a piorar.

O erro verbal seguiu-se ao anúncio de que Biden não enfrentará processo criminal por manuseio incorreto de documentos governamentais confidenciais, depois que um promotor o descreveu como um “homem idoso com memória fraca”.

Segundo Clinton, que concorreu sem sucesso contra Donald Trump na eleição presidencial dos EUA em 2016, o debate sobre a idade de Biden é válido.

“Conversei com pessoas na Casa Branca o tempo todo e, você sabe, eles sabem que é um problema, mas como gosto de dizer, ‘olha, é um problema legítimo’”, disse Clinton à MSNBC na semana passada. “É uma questão legítima para Trump, que é apenas três anos mais novo, certo? Então é um problema.”

Mas em vez de procurar ignorar as preocupações sobre a sua idade, Clinton disse que a equipe de campanha de Biden deveria expandir a sua experiência como legislador antes das eleições de novembro.

“Acho que Biden também deveria se basear no fato de que ele tem experiência e que essa experiência não ocorre apenas na arena política”, disse Clinton. “É como se fosse, você sabe, experiência humana, caráter, sabedoria.”

Uma pesquisa publicada na semana passada pela NBC News revelou que cerca de 76% dos entrevistados estavam preocupados com a idade e a saúde de Biden, caso ele fosse reeleito para outro mandato de quatro anos. Preocupações semelhantes foram manifestadas por 61% em relação a Trump, que terá 78 anos na altura das eleições em novembro.

Em outubro, o líder republicano levantou questões sobre a sua própria acuidade mental quando se referiu incorretamente ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, como o líder da Turquia.

