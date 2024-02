Israel afirma ter resgatado 2 reféns, após ataques que deixaram ao menos 100 mortos na Faixa de Gaza

Operação militar do exército israelense em Rafah dá continuidade ao genocídio do povo palestino edit

Sputnik - As Forças de Defesa de Israel (IDF) declararam que dois reféns sequestrados pelo movimento palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 foram encontrados durante uma operação na cidade de Rafah, em Gaza, na noite deste domingo (11).

Segundo o exército de Israel, os reféns estão "em boas condições" e recebendo atendimento médico.

"Numa operação conjunta das FDI, da Agência de Segurança Israelense (ISA) e da Polícia Israelense em Rafah, dois reféns israelenses, Fernando Simon Marman (60 anos) e Louis Har (70 anos), que foram sequestrados pela organização terrorista Hamas em 7 de outubro do Kibutz Nir Yitzhak", diz o comunicado das FDI.

Anteriormente, o exército israelense confirmou ataques contra alvos no bairro de Al-Shabura, em Rafah. O número de mortos causado pelos ataques chegou a 100 e mais de 230 pessoas ficaram feridas, segundo o canal de TV Al Mayadeen.

As autoridades israelenses anunciaram que 126 israelenses e 11 estrangeiros permaneciam reféns do Hamas e 110 haviam sido libertados.

