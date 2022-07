Apoie o 247

Sputnik - Anteriormente, o governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que três pessoas foram mortas e pelo menos quatro ficaram feridas depois que as defesas aéreas foram acionadas.

As forças ucranianas lançaram um ataque premeditado em território russo, afirmou o Ministério da Defesa no domingo. As defesas aéreas conseguiram interceptar as munições de fragmentação lançadas pela Ucrânia sobre Belgorod, no entanto, seus destroços caíram em um prédio residencial.

"Na noite passada, das 03h00 às 03h30, horário de Moscou, o regime de Kiev realizou ataques deliberados usando mísseis balísticos Tochka-U com munições cluster e drones Tu-143 Reis contra áreas residenciais de Belgorod e Kursk, onde não há O ataque com mísseis foi planejado e realizado propositalmente contra a população civil das cidades russas", disse o comunicado oficial.



Ao mesmo tempo, dois drones ucranianos carregados de explosivos foram derrubados antes de chegarem a Kursk, acrescentou o ministério.

Os ataques da Ucrânia ocorrem quando as forças russas e do Donbass avançam em meio à operação especial, pressionando as tropas de Kiev para trás. Recentemente, a cidade de Lisichansk foi libertada, o que significa que a República Popular de Lugansk está quase completamente libertada dos militares ucranianos.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro, depois que Kiev realizou intenso bombardeio nas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, o que causou evacuações em massa de civis. Em resposta, Moscou atacou a infraestrutura militar ucraniana e começou a libertar as cidades de Donbass das tropas ucranianas. O presidente Vladimir Putin enfatizou que a operação visa "proteger as pessoas submetidas ao genocídio pelo regime de Kiev por oito anos".

