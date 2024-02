Lavrov e especialistas do Valdai Club discutirão como resolver a questão do Oriente Médio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, participará da 13ª Conferência do Valdai Discussion Club, que discutirá sobre o Oriente Médio. A conferência reunirá cerca de 50 especialistas da Rússia e de outros países e está marcada para esta terça (13) e quarta-feira.

Segundo os organizadores, a conferência realiza-se em circunstâncias de maior atenção à região: os problemas do Oriente Médio em geral e a guerra de Israel contra a Palestina em particular passaram para o primeiro plano da agenda internacional.

continua após o anúncio

O evento deverá contar com a presença de convidados de 16 países, incluindo Argélia, Egito, Índia, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Paquistão, Palestina, Rússia, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e Turquia. Sergey Lavrov, que será o convidado de honra da conferência, se reunirá com os especialistas do Valdai Club nesta terça-feira.

O principal diplomata russo salientou anteriormente que a guerra de Israel contra a Palestina é mais um exemplo de uma tragédia regional criada pelas políticas dos EUA. Lavrov observou que as tentativas de Washington de “monopolizar os esforços de mediação no processo de colonização no Oriente Médio, levaram a uma escalada acentuada do conflito de Israel contra os palestinos e a um desastre humanitário na Faixa de Gaza”. Segundo Lavrov, “dada a situação que estamos a testemunhar, existe um risco real de instabilidade numa área muito maior nesta importante região do mundo”.

continua após o anúncio

Segundo o Valdai Club, “o objetivo da conferência é analisar as tendências regionais e reabastecer o acervo de ideias e propostas que podem ser utilizadas para a estabilização, um acordo abrangente e a criação de condições para o desenvolvimento progressivo no Oriente Médio ”. Os especialistas discutirão em particular os caminhos para um acordo abrangente no Oriente Médio, o legado da política colonial e os seus ecos na região, o conflito de Israel contra os palestinos, a diversidade de intervenientes na região, um Oriente Médio sem armas nucleares e a cooperação econômica.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: