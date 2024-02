Lula afirma que espera vitória de Biden nas eleições dos Estados Unidos

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que espera que o presidente Joe Biden ganhe as eleições presidenciais nos Estados Unidos (EUA) neste ano. A declaração foi feita durante a entrevista à Rede TV, nesta terça-feira (27).

“Eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden em porta de fábrica. O discurso do Biden desde o começo até agora é em defesa do mundo do trabalho”, disse Lula.

Na última semana, o presidente Lula se encontrou com Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, em Brasília, para discutir a relação entre os dois países. Ao longo do ano passado, o petista se reuniu com Biden, principalmente para falar sobre questões bilaterais.

