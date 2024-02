Lula conversa por telefone com primeiro-ministro da Malásia

Apoie o 247

247 - Na manhã desta sexta-feira (9), o presidente Lula (PT) e o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, realizaram uma conversa telefônica em que trataram de questões desde a expansão das relações comerciais entre Brasil e Malásia até temas globais como combate à desigualdade, fome e crises internacionais.

Um dos pontos centrais da conversa foi a perspectiva de fortalecer os laços comerciais entre os dois países. O presidente Lula e o primeiro-ministro Ibrahim exploraram maneiras de promover o comércio bilateral e aumentar a cooperação econômica em diversos setores. Além disso, ambos líderes defenderam a necessidade de um cessar-fogo no conflito em curso na Faixa de Gaza, enfatizando a importância de uma solução pacífica para a região.

Durante a ligação, o primeiro-ministro malaio elogiou a atuação do Brasil no cenário internacional, especialmente no que diz respeito ao combate a problemas sociais. Ele saudou as iniciativas brasileiras no G20 e expressou gratidão pelo apoio do país sul-americano em questões relacionadas ao Sul Global, incluindo a situação do povo palestino.

O presidente Lula, por sua vez, destacou os esforços do Brasil no enfrentamento da fome e das desigualdades sociais, ressaltando o compromisso do país em acabar com a fome de milhões de pessoas. Além disso, ambos os líderes discutiram a importância da cooperação no combate às mudanças climáticas, bem como os avanços do Brasil na transição para fontes de energia limpa e renovável.

Um aspecto significativo da conversa foi a possibilidade de uma visita oficial do primeiro-ministro da Malásia ao Brasil no final deste ano, coincidindo com a Cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro em novembro. O presidente Lula expressou interesse em estreitar os laços entre os dois países, especialmente no setor de semicondutores, onde a Malásia tem um papel importante como sede de várias empresas globais do ramo.

