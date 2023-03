Lula diz que não deve viajar para Ucrânia ou Rússia, mas reafirma desejo de contribuir com a paz

Apoie o 247

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (14), que não pretende viajar para Ucrânia ou Rússia devido à guerra, mas seguirá no seu trabalho pela paz entre os dois países.

O comentário de Lula foi feito durante reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília.

No início do mês, Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, conversaram por vídeo e o ucraniano convidou o presidente brasileiro a visitar Kiev, capital do país.

Uma fonte que acompanhou a conversa disse à Reuters que a resposta de Lula foi que uma viagem poderia ser acertada em algum momento, à luz de algum avanço nas discussões sobre um acordo de paz.

