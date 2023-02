Lula e Janja são recebidos por Biden na Casa Branca

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva foram recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, onde os líderes terão uma reunião.

Biden entrou de braços dados com Janja na Casa Branca antes de a porta ser fechada. Alguns jornalistas, entre eles o correspondente do 247 nos EUA, Pedro Paiva, estão no Salão Oval da Casa Branca para tentar obter alguma declaração dos líderes.

AGORA: Presidente Lula é recebido pelo presidente Joe Biden na Casa Branca e deve falar à imprensa mais tarde pic.twitter.com/QK66hfXnlg — Brasil 247 (@brasil247) February 10, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.