Lula e Bernie Sanders anunciam aliança pela democracia e contra a extrema direita

Leia a reportagem de Pedro Paiva, correspondente do 247 em Washington edit

Apoie o 247

ICL

Por Pedro Paiva, correspondente do Brasil 247 em Washington – Em reunião na manhã desta sexta-feira (10), o presidente Lula e o senador estadunidense Bernie Sanders conversaram sobre o crescimento da extrema direita em ambos os países e a necessidade de fortalecer as bases da democráticas.

Sanders chegou a Blair House às 10:22. O senador subiu direto as escadas da casa, onde se reuniu de forma privada com o presidente brasileiro.

Às 11:35, Sanders saiu da Blair House e conversou com os jornalistas. Neste momento, 4 manifestantes bolsonaristas, um deles com um megafone, começaram a gritar palavras de ordem. Sem conseguir falar, Bernie deu uma bronca e pediu para que respeitassem o momento com os jornalistas.

O senador estadunidense disse que conversou com Lula sobre a necessidade de fortalecer as bases democráticas não apenas no Brasil e nos Estados Unidos, mas em todo o mundo.

“Existe uma ameaça tremenda da direita supremacista branca autoritária, seja com Trump ou Bolsonaro, que querem enfraquecer as democracias, e o nosso papel é fortalecer as democracias”, disse.

Questionado pela jornalista Heloisa Villela, do ICL, sobre a questão da regulação das redes sociais visando atacar a disseminação de fake news e discurso de ódio, o senador afirmou que é um assunto profundo que precisa ser debatido.

Outro tema tratado no encontro foi a questão do meio ambiente. “O futuro da Amazônia vai determinar se vamos ou não salvar o mundo. Aqui e na Europa faremos o possível para salvar a Amazônia”, afirmou Sanders aos jornalistas.

Espera-se que hoje o presidente Joe Biden anuncie uma contribuição generosa ao Fundo Amazônia.

Por fim, o senador socialista comentou sobre a importância do encontro de Lula com a central sindical ALF-CIO. Bernie disse que é importante formar governos na América Latina e nos Estados Unidos que governem focados nos trabalhadores e “não apenas nos bilionários”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.