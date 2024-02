Lula embarca à Etiópia para participar da Cúpula da União Africana e se reunir com Primeiro-Ministro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Presidente Lula iniciará, nesta sexta-feira (16), uma visita de Estado à República Federal Democrática da Etiópia. A viagem tem como destaque um encontro bilateral agendado com o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed, previsto para ocorrer durante sua estadia em Adis Abeba, capital etíope.

Essa visita insere-se dentro da estratégia de relançamento da política externa brasileira para os países africanos, com ênfase na participação do Presidente na 37ª Cúpula da União Africana. Este evento importante ocorrerá no sábado e domingo (dias 17 e 18), na capital etíope.

continua após o anúncio

Entre os principais pontos da agenda bilateral entre o Presidente Lula e o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed, destacam-se a cooperação para o desenvolvimento, a promoção do comércio e a discussão de temas internacionais de interesse mútuo. Estes incluem o combate à fome e à pobreza, a proteção e desenvolvimento das florestas, o enfrentamento das mudanças climáticas e a reforma das organizações internacionais.

A Etiópia, como segundo país mais populoso da África e quinta maior economia do continente, representa um importante parceiro para o Brasil, tendo somado um intercâmbio comercial bilateral de US$ 23,8 milhões em 2023. Além disso, como membro pleno do BRICS desde janeiro de 2024, a Etiópia desempenha um papel significativo no cenário diplomático africano - sua capital abriga as sedes da União Africana (UA) e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA)..

continua após o anúncio

As relações bilaterais entre Brasil e Etiópia têm se fortalecido ao longo dos anos, especialmente em áreas como manejo de solos ácidos, produção de algodão e cooperação na área de alimentação escolar, em parceria com o Programa Mundial de Alimentos.

A visita do Presidente Lula à Etiópia ocorre após sua participação na sessão extraordinária da Liga dos Estados Árabes, no Cairo, Egito, onde reafirmou a posição do Brasil em favor de uma solução de paz para o conflito entre Israel e Hamas. Lula criticou a ineficiência do sistema de governança global e expressou apoio à UNRWA, a agência da ONU que presta auxílio aos refugiados da Palestina no Oriente Médio.

continua após o anúncio

Agora, o Presidente Lula segue para Adis Abeba, onde participará da Cúpula da União Africana, buscando fortalecer os laços do Brasil com os países africanos e promover a cooperação mútua em diversas áreas de interesse comum.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: