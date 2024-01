Lula fala em elevar parceria estratégica Brasil-China a um novo patamar

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na sexta-feira (19), em Fortaleza, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, para conversações antecedentes a uma visita planejada do presidente chinês, Xi Jinping, em novembro, informou a agência Xinhua.

Lula pediu a Wang que transmitisse suas sinceras saudações ao presidente Xi Jinping, dizendo que atribui grande importância à confiança mútua e à amizade com o presidente Xi, e espera fortalecer as trocas de alto nível entre os dois países e elevar a parceria estratégica abrangente Brasil-China a uma nova altura.

Por sua parte, Wang transmitiu as cordiais saudações do presidente Xi e expressou sua apreciação pela adesão do Brasil ao princípio de Uma Só China e por apoiar a posição legítima da China.

Ele também falou em fortalecer as trocas de alto nível, aprofundar a comunicação estratégica e abrir novas perspectivas para a parceria estratégica abrangente China-Brasil.

