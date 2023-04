Lula se encontra com presidente da maior empresa chinesa de construção civil, que fala aumentar cooperação com Brasil

A China Communications Construction Company (CCCC) é atualmente uma das maiores empresas de construção e engenharia do mundo, com operações em mais de 140 países edit

247 - O presidente Lula (PT) se reuniu nesta quinta-feira (13), em Xangai, na China, com o presidente do Conselho da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou, a maior empresa de construção civil na China. No Brasil, a CCCC investe em obras de infraestrutura, como a construção da ponte Salvador-Itaparica.

Na reunião, acompanhada por ministros e governadores que fazem parte da comitiva brasileira, o presidente da CCCC expressou seu desejo de aumentar a cooperação entre empresas brasileiras e chinesas.

Wang Tongzhou também propôs a criação de mecanismos de troca direta entre o Yuan (moeda chinesa) e o Real para facilitar transações financeiras entre os dois países.

O que é a CCCC?

A China Communications Construction Company (CCCC) é uma empresa estatal chinesa que se dedica principalmente à construção de infraestruturas, incluindo estradas, pontes, portos, aeroportos e ferrovias. Fundada em 2005, a CCCC é atualmente uma das maiores empresas de construção e engenharia do mundo, com operações em mais de 140 países.

Além da construção de infraestruturas, a CCCC também está envolvida em outras áreas de negócios, como dragagem, produção de materiais de construção e investimentos em projetos de energia e mineração. A empresa é conhecida por sua expertise em projetos de grande escala e por ter sido responsável por várias obras importantes na China e em outros países, incluindo a construção da ponte mais longa do mundo sobre o mar, a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

