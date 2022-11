Lula vai pedir à ONU Conferência do Clima no Brasil em 2025

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (16) que pedirá ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, uma nova Conferência do Clima (COP) em 2025, desta vez na Amazônia.

"Nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que a COP de 2025 seja feita no Brasil e, no Brasil, seja feita na Amazônia. E, na Amazônia, tem dois estados aptos a receber qualquer conferência internacional, que é o estado do Amazonas e o estado do Pará", afirmou. "Acho muito importante que seja na Amazônia e acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia e que defendem o clima conheçam de perto o que é aquela região".

Lula fez um breve discurso nesta manhã ao receber dos governadores brasileiros presentes no evento a "Carta da Amazônia: uma agenda comum para a transição climática”. O presidente eleito fará um novo discurso às 12h15 (horário de Brasília).

