Macron é reeleito presidente da França com 58% contra Le Pen

247 - O presidente francês Emmanuel Macron foi reeleito neste domingo, 24, com 58% contra a candidata da extrema direita Marine Le Pen, que obteve 42% dos votos válidos, segundo informações do Ifop-Fiducial, para o portal de notícias TF1.

Macron, desta forma, iniciará seu segundo mandato à frente do Estado francês. Nas últimas eleições, em 2017, Macron também venceu contra Le Pen. Na época, no entanto, o resultado foi mais largo, com o atual presidente registrando 66% contra 34% da candidata da extrema direita.

Desta vez, Marine Le Pen registrou uma votação recorde para seu partido, o Reagrupamento Nacional (antiga Frente Nacional), com 12 milhões de votos, contra 17 milhões para Macron.

O presidente eleito deve se dirigir ao povo francês nas próximas horas.

