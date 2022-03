Macron planeja retomar o diálogo com Putin em torno da questão ucraniana

"Espero uma nova conversa com o presidente Putin nas próximas 48-72 horas", disse ele edit

Apoie o 247

ICL

PARIS, TASS – O presidente francês Emmanuel Macron disse que planeja manter outra conversa com o presidente russo Vladimir Putin nos próximos dias para discutir a situação na Ucrânia.

"Espero uma nova conversa com o presidente Putin nas próximas 48-72 horas", disse Macron após a reunião do Conselho Europeu em Bruxelas na sexta-feira, acrescentando que a realização de uma operação humanitária em Mariupol estará entre as questões a serem discutidas.

Macron visitou Moscou em 7 de fevereiro para conversar com o presidente russo. No dia seguinte, o líder francês visitou Kiev. Após as negociações de Moscou, Putin e Macron têm mantido contatos telefônicos regulares. A conversa telefônica anterior ocorreu em 22 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em 24 de fevereiro que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, tomou a decisão de realizar uma operação militar especial na Ucrânia, enfatizando que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos. Putin disse que os objetivos da operação são a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia. Posteriormente, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e alguns outros países começaram a impor sanções a indivíduos e empresas russas.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE