Mais de 700.000 palestinos na Faixa de Gaza sitiada por Israel podem morrer de fome

(Sputnik) - A fome está se aprofundando na Faixa de Gaza, e mais de 700.000 palestinos no centro e norte da Faixa de Gaza enfrentam a morte por inanição, disse o escritório de mídia do governo do enclave palestino na terça-feira.

O escritório disse no Telegram que "a fome nas áreas da Faixa de Gaza, onde vivem 2,4 milhões de pessoas, está piorando dia após dia."

"A questão é particularmente aguda nos governatorados de Gaza e Norte de Gaza, o que prenuncia a ocorrência de uma catástrofe humanitária global que pode resultar na morte de um grande número de pessoas - 700.000 cidadãos palestinos que ainda vivem nas duas áreas mencionadas," disse o escritório.

O escritório, em nome das autoridades do enclave palestino, também exigiu que Israel e a comunidade internacional "levantem o cerco da Faixa de Gaza" e permitam "a chegada de 10.000 caminhões carregados com ajuda humanitária nos próximos dois dias, antes que ocorra uma catástrofe humanitária," disse a mensagem.

Em 7 de outubro de 2023, o movimento palestino Hamas lançou um ataque massivo de foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza e violou a fronteira, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras, segundo Tel Aviv. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Pelo menos 29.000 pessoas foram mortas até agora na Faixa de Gaza, disseram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre um cessar-fogo temporário e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam sendo mantidos pelo Hamas em Gaza.

