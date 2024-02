Manifestantes lançam documento pela unidade nacional nas comemorações do 45º aniversário da revolução iraniana

Apoie o 247

247 - Com manifestações por todo o país, os iranianos saíram este domingo às ruas de mais de 1.400 cidades e milhares de povoados para comemorar a vitória da Revolução Islâmica de 1979 sobre o regime ditatorial do Xá Pahlavi, apoiado pelos EUA, informa o canal iraniano HispanTV.

Os iranianos divulgaram uma declaração no final das marchas em que sublinham a necessidade de preservar a unidade para frustrar os planos dos inimigos da nação e apelaram à máxima participação do povo nas próximas eleições no país persa.

O documento ressalta que a unidade nacional é a principal garantia para superar as crises, sedições e desafios causados ​​por conspirações de “inimigos estrangeiros e detratores internos”.

O documento também exalta as conquistas e capacidades científicas do Irã em vários campos, especialmente o militar e defensivo, bem como a influência regional do país. ​

