Mélenchon cobra da França aplicação de sanções contra Israel para parar o genocídio

"O compromisso da França com a Convenção para a Prevenção e Punição do Genocídio deve ser respeitado", diz o líder da esquerda francesa edit

247 – O principal líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, foi às redes sociais nesta segunda-feira para cobrar que a França aplique sanções contra Israel, em razão do genocídio que vem sendo promovido pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. "Atiradores de elite, bombardeios em Rafah, criminosos de guerra dominam a cena. Devemos impedir suas ações. O compromisso da França com a Convenção para a Prevenção e Punição do Genocídio deve ser respeitado. Embargos de armas e sanções econômicas são passos cruciais para impor o cessar-fogo. Este é o caminho mais direto para garantir a paz", escreveu Mélenchon. Confira:

Sniper, bombardements à Rafah, les criminels de guerre font la loi. Il faut les empêcher d'agir. Il faut respecter la signature de la France sur la Convention pour la prévention et la répression des génocides. Embargo sur les armes, sanctions économiques. C'est la voie la plus… continua após o anúncio February 12, 2024

