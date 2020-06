Mesmo humilhado pelos EUA, Brasil desiste da presidência do BID e apoia candidato norte-americano

247 - Apesar dos EUA terem puxado o tapete do Brasil mais uma vez na cena geopolítica, indicando candidato próprio à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o governo de Jair Bolsonaro aceitou a submissão, abdicando de um candidato próprio, e deve apoiar candidato apontado por Donald Trump.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, 17, o Itamaraty diz que "recebeu positivamente o anúncio firme" da candidatura americana ao comando do BID.

"O Brasil e os Estados Unidos compartilham valores fundamentais, como a defesa da democracia, a liberdade econômica e o Estado de Direito. O Brasil defende uma nova gestão do BID condizente com esses valores e com o objetivo maior de promoção do desenvolvimento e da prosperidade na região", diz o texto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.