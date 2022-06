Mídia chinesa diz que declaração de Blinken de que respeita o povo chinês é "mentira ridícula"

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou em um discurso recente que, embora os EUA tenha uma profunda divergência com o Partido Comunista da China e o governo chinês, essa divergência só existe entre os governos e regimes, mas não entre os povos. O secretário chegou até a dizer que respeita as conquistas, história e cultura do povo chinês.

Uma vez que o político estadunidense tenha alegado respeitar o povo chinês, deve então respeitar a opção dele pelo caminho de desenvolvimento e sistema político, e também respeitar o PCCh, que representa os interesses fundamentais da esmagadora maioria do povo.

No dia de sua fundação, o PCCh jurou que colocaria os interesses do povo em primeiro lugar. Ao longo de cem anos, o Partido liderou o povo na fundação da nova China, construção do socialismo, aplicação da reforma e abertura, conclusão de uma sociedade moderadamente próspera e direcionamento ao caminho rumo à riqueza comum. Todos os esforços do Partido são para prover uma boa vida ao povo. Hoje, mais de 800 milhões de chineses saíram da pobreza, a renda per cápita do país ultrapassou US$ 10 mil, e o grupo de renda média é o maior do mundo, com 400 milhões de pessoas. O PCCh cumpriu sua promessa com ações práticas.

Segundo as pesquisas da Universidade de Harvard, nos últimos dez anos, o índice de satisfação do povo chinês com o seu governo se manteve em aproximadamente 90%. Além disso, o relatório da maior empresa de consultoria global, Edelman, mostrou que, em 2021, o índice de crédito do povo chinês para o seu governo atingiu 91%, o maior número nos útimos dez anos. Tudo isso mostra que o PCCh é a escolha do povo chinês.

Antony John Blinken e outros políticos norte-americanos tentam prejudicar as relações entre o PCCh e o povo chinês. Então, como podem dizer respeitar o povo chinês? Eles na verdade escolheram ficar no lado oposto dos mais de 1,4 bilhão de chineses.

