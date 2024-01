Milhares de pessoas fazem ato de rua pró-Palestina em Londres

Manifestantes também criticaram a posição do Reino Unido sobre o genocídio contra palestinos no Oriente Médio edit

247 - Milhares de pessoas foram às ruas de Londres neste sábado (13) em protesto contra o genocídio de palestinos cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza, onde, segundo o Ministério da Saúde local, mais de 23,8 mil pessoas morreram vítimas dos bombardeios israelenses desde o dia 7 de outubro.

"Queremos mostrar ao povo da Palestina que estamos com eles e também levantar a voz contra o nosso governo", disse Maleeha Ahmed, de 27 anos, que participou da manifestação na capital inglesa, de acordo com a agência de notícias AFP. A trabalhadora dos serviços de saúde também acusou o governo inglês de apoia o genocídio em Gaza. "É inaceitável", afirmou. >>> Acusado de genocídio, Netanyahu afirma que o 'Tribunal de Haia e o eixo do mal' não vão parar com os bombardeios de Israel em Gaza

Outras cidades como Washington (EUA), Paris (França), Roma e Milão (Itália) e Dublin (Irlanda) também tiveram protestos contra os crimes de guerra das forças israelenses no Oriente Médio. No Brasil, mobilizações aconteceram em cidades como Brasília (DF), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Maceió (AL), Natal (RN) e Recife (PE).

