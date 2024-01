Acusado de genocídio, Netanyahu afirma que o 'Tribunal de Haia e o eixo do mal' não vão parar a ofensiva de Israel em Gaza

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (13) que o seu governo continuará com os bombardeios na Faixa de Gaza, onde, segundo o Ministério da Saúde local, mais de 23,8 mil pessoas morreram e mais de 60 mil ficaram feridas desde o dia 7 de outubro do ano passado por conta dos ataques das forças israelenses.

"Ninguém vai nos parar: nem Haia, nem o eixo do mal e nem ninguém. É possível e necessário continuar até a vitória e nós vamos fazer isso", disse. Ao citar "eixo do mal", Netanyahu fez referência ao Irã e a grupos islâmicos - Hamas (Faixa de Gaza) e Hezbollah (Líbano).

Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro ignorou a peça de acusação elaborada por autoridades da África do Sul contra Israel pelo crime de genocídio no Oriente Médio. As acusações foram apresentadas nesta semana à Corte Internacional de Justiça (CIJ), o chamado Tribunal de Haia, na Holanda.

O Brasil apoiou a iniciativa do governo sul-africano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva juntou-se a vários países, incluindo Turquia, Jordânia, Bolívia, Venezuela, Malásia e a Organização dos Países Islâmicos, para denunciar os crimes de Israel.

