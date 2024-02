Ministra francesa ameaça cortar apoio a entidades feministas que não apoiam Israel

Apoie o 247

Do Opera Mundi – A ministra da França para a Luta contra a Discriminação, Aurore Bergé, disse neste domingo (11/02) que iria cortar as verbas destinadas a organizações feministas francesas que tiveram uma "compreensão ambígua" sobre o “7 de outubro e o que aconteceu depois” em Israel.

Em entrevista à Rádio J, uma estação de rádio comunitária judaica em Paris, Bergé anunciou que o governo do presidente Emmanuel Macron está analisando declarações de todas as associações feministas francesas sobre o ataque do grupo palestino Hamas em Israel em 7 de outubro.

