Ministro de Israel classifica como "excelente" o massacre de 112 palestinos buscando ajuda humanitária

247 - Horas após o massacre promovido por Israel nesta quinta-feira (29), que vitimou 112 civis palestinos e feriu mais de 700 que corriam atrás de alimentos e ajuda humanitária nos arredores da cidade de Gaza, o ministro da Segurança Nacional do governo de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, afirmou que as Forças de Defesa Israelenses agiram de forma "excelente" e cobrou "apoio total" ao massacre.

"Deve ser dado apoio total aos nossos heróicos combatentes que operam em Gaza, que agiram de forma excelente contra uma multidão de Gaza que tentou prejudicá-los", escreveu o ministro israelense em seu Twitter.

Além de celebrar a chacina, Ben-Gvir chamou de "loucura" o envio de ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza. "Hoje ficou provado que a transferência de ajuda humanitária para Gaza não é apenas uma loucura enquanto os nossos raptados estão detidos na Faixa em condições precárias, mas também põe em perigo os soldados das FDI. Esta é outra razão clara pela qual devemos parar de transferir esta ajuda, que é na verdade uma ajuda para prejudicar os soldados das FDI e oxigénio para o Hamas", concluiu.

Tweet do ministro israelense Itamar Ben-Gvir (Photo: Reprodução ) Reprodução

As cenas da aglomeração de palestinos correndo desesperados por ajuda humanitária e sendo assassinados chocaram o mundo, gerando repercussões de autoridades de diversos países. “Estamos buscando urgentemente mais informações sobre o que exatamente ocorreu. Estamos em contato com o governo israelense desde esta manhã e sabemos que uma investigação está ocorrendo. Vamos monitorar essa investigação de perto e pressionar para termos respostas”, disse o porta-voz do Departamento do Estado dos EUA, Matthew Miller.

Já o presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou que o genocídio promovido por Israel "lembra o Holocausto", cobrou que Netanyahu seja condenado e anunciou a suspensão da compra de armas de Israel.

