Aleksei Navalny passa mal e morre na prisão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - Aleksei Navalny faleceu na prisão № 3 na Rússia, informou nesta sexta-feira (16) o escritório regional do Serviço Penitenciário Federal.

"Em 16 de fevereiro, na penitenciária № 3 o recluso A.A. Navalny sentiu-se mal depois de um passeio, desmaiando quase de imediato. Um equipe médica chegou imediatamente, foi chamada uma ambulância", detalha o comunicado.

continua após o anúncio

É especificado que foram realizadas tentativas de reanimá-lo, mas, entretanto, não tiveram sucesso. Os médicos da ambulância confirmaram o óbito.

De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, estão sendo tomadas uma série de medidas operacionais e de investigação para determinar todas as circunstâncias em torno da morte de Navalny.

continua após o anúncio

Em atualização

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: