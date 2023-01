Mundo se aproximando de um desastre 'irreversível', alerta Noam Chomsky

Apoie o 247

RT - O mundo está à beira do abismo devido ao aumento do risco de guerra nuclear, falha em enfrentar os desafios ambientais e diminuição da capacidade de enfrentar os problemas racionalmente, disse o filósofo e linguista de renome mundial Noam Chomsky ao RT's Going Underground no sábado.

Durante a entrevista , Chomsky, que é professor laureado de linguística na Universidade do Arizona, foi convidado a expandir sua observação de que a humanidade poderia ser patologicamente dedicada à autodestruição.

O filósofo lembrou que nos últimos anos o Relógio do Juízo Final, que reflete o quão perto a humanidade está do Armagedom, se aproximou da meia-noite, o que simboliza a extinção da humanidade. Ele sugeriu que em alguns dias ela poderia estar ainda mais perto dessa marca.

Segundo o filósofo, as principais preocupações da humanidade são “uma ameaça crescente de guerra nuclear” e “uma ameaça muito grave e crescente de destruição do clima”. O último problema persiste porque “os Estados não estão fazendo o que sabem que devem fazer para resolver esta crise” , disse ele.

A terceira questão, continuou Chomsky, é “a deterioração de uma arena de debate e deliberação racionais e sérios” combinada com “o colapso das forças democráticas” em todo o mundo. O professor admitiu que, embora possa parecer que esse ponto não tem nada a ver com a ameaça de guerra nuclear e mudança climática, o debate racional é “a única esperança para lidar com os dois primeiros”.

“Todos os três pioraram consideravelmente durante o ano passado e, a menos que haja uma reversão acentuada, simplesmente estaremos caminhando para um precipício, caindo irreversivelmente, e não em um futuro muito distante” , alertou.

Seus comentários foram feitos depois que, no início desta semana, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse que aqueles que querem ver Moscou derrotado na Ucrânia ignoram o fato de que “uma perda de uma potência nuclear em uma guerra convencional pode desencadear o início de uma guerra nuclear”. Moscou acredita que o conflito na Ucrânia é uma guerra por procuração travada contra ela pelos EUA e seus aliados.

No entanto, a Rússia disse repetidamente que uma guerra nuclear nunca deve ser travada, com sua doutrina militar permitindo o uso de armas atômicas apenas se a própria existência do estado estiver ameaçada.

