Igreja Ortodoxa Russa emite alerta apocalíptico

RT - Qualquer tentativa de destruir a Rússia pode significar um desastre para o mundo inteiro, alertou o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Patriarca Kirill, na quinta-feira.

Falando após um serviço religioso que marca o feriado cristão ortodoxo da Epifania, o primaz afirmou que tanto a comunidade internacional quanto a Rússia estão enfrentando “ameaças muito grandes”.

Segundo o Patriarca Kirill, a raiz do problema é que alguns “loucos” acreditam que a Rússia, que “tem armas poderosas e é povoada por pessoas extremamente fortes… que nunca cedeu a um inimigo e sempre saiu vitoriosa, poderia ser derrotada nas atuais circunstâncias”.

Também não seria possível “impor-lhes certos valores que nem sequer podem ser chamados de valores, para que sejam como todos e obedeçam a quem tem o poder de controlar a maior parte do mundo” , observou.

“Rezamos ao Senhor para que ilumine esses loucos e os ajude a entender que qualquer desejo de destruir a Rússia significará o fim do mundo” , acrescentou.

Os comentários do patriarca ecoam uma declaração do ex-presidente russo Dmitry Medvedev na quinta-feira, que alertou os países que desejam ver Moscou derrotado na Ucrânia que potências nucleares como a Rússia “nunca perderam um grande conflito do qual seu destino dependia”. Se tal nação perder uma guerra convencional, pode desencadear um conflito nuclear, acrescentou.

No início deste mês, o chefe da Igreja Russa apelou às forças de Moscou e Kiev para estabelecer uma trégua antes e durante o Natal ortodoxo em 7 de janeiro para dar aos fiéis a chance de assistir aos serviços religiosos.

Horas depois, a proposta foi apoiada pelo presidente russo, Vladimir Putin, que ordenou que as tropas de Moscou parassem por 36 horas. O cessar-fogo, no entanto, foi rejeitado por Kiev, com as autoridades ucranianas descartando a oferta como "hipocrisia" e um estratagema militar.

