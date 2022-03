Na Polônia, Biden questiona: "as democracias ou as autocracias vão prevalecer?"

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está na Polônia nesta sexta-feira, 25, fez um discurso a tropas norte-americanas no flanco leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa.

Biden compartilhou uma refeição com soldados da 82ª Divisão de Paraquedistas do Exército norte-americano destacados na área do aeroporto de Resóvia, e conversou com alguns deles sobre os altos riscos do conflito armado na Ucrânia.

“Vocês estão no meio de uma luta entre democracias e oligarcas”, disse Biden, em referência aos empresários russos ligados ao Kremlin que enfrentam sanções ocidentais desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro. “O que está em risco é como será a situação em termos de liberdade para seus filhos e netos”, disse Biden.

Biden disse que o mundo vive uma luta entre a democracia e a autocracia. “Os autocratas não querem um consenso”, declarou, conforme o Metrópoles.

O líder norte-americano ponderou que daqui a 10 anos “estaremos diferentes” e que uma escolha deve ser feita agora. “As democracias vão prevalecer ou as autocracias vão prevalecer?”, questionou.

Biden reafirmou a necessidade por "liberdade" e se mostrou otimista na resolução do conflito armado na Ucrânia. "Vivemos um momento de virada", disse.

As declarações vêm em meio aos avanços da Rússia em neutralizar as forças armadas da Ucrânia, desnazificar o país do Leste Europeu e garantir a segurança das repúblicas populares do Donbass.

