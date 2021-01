Nancy Pelosi sinaliza impeachment de Trump e pede que deputados voltem a Washington

Da Bloomberg – A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse aos legisladores para estarem "preparados para voltar a Washington" na próxima semana, sugerindo que ela está considerando o impeachment ou outra resposta formal ao incentivo do presidente Donald Trump aos apoiadores que atacaram o Capitólio.

Em uma carta a outros democratas, Pelosi quase não disse se pretendia prosseguir com o impeachment ou outro processo para destituir Trump do cargo antes que seu mandato expire em 20 de janeiro, mas ela insistiu que ele seja considerado responsável de alguma forma.

“É absolutamente essencial que aqueles que perpetraram o ataque à nossa democracia sejam responsabilizados”, disse ela em carta divulgada no final do sábado. “Deve haver um reconhecimento de que essa profanação foi instigada pelo presidente.”

Pelosi pediu a Trump que renuncie à violenta invasão do Capitólio na quarta-feira e levantou a possibilidade de impeachment, a menos que ele deixe o cargo imediatamente. Cinco pessoas morreram no ataque, incluindo um policial, depois que apoiadores de Trump quebraram as barreiras de segurança e invadiram o prédio, forçando os legisladores a evacuar enquanto contavam os votos do Colégio Eleitoral.

