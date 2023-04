Nasa nomeia primeira mulher e primeiro astronauta afro-americano para missão lunar Artemis II

Apoie o 247

RFI - A Nasa nomeou nesta segunda-feira (3) a primeira mulher e o primeiro astronauta afro-americano a serem indicados para uma missão lunar. Eles farão parte da equipe selecionada para a primeira viagem tripulada ao redor da Lua em mais de meio século.

Christina Koch, uma engenheira que detém o recorde de voo espacial contínuo mais longo já realizado por uma mulher, foi nomeada especialista em missão, junto com Victor Glover, um aviador da Marinha dos Estados Unidos, que foi escolhido como piloto da Artemis II.

Glover participou do segundo voo tripulado de uma cápsula SpaceX Crew Dragon e se tornará o primeiro astronauta afro-americano a participar de uma missão lunar.

Os demais tripulantes são Jeremy Hansen, o primeiro canadense a ser escolhido para um voo à Lua, como especialista da missão, e Reid Wiseman, veterano da Estação Espacial Internacional, nomeado comandante da missão Artemis II.

O quarteto Artemis II foi apresentado em uma coletiva de imprensa televisionada em Houston, no Johnson Space Center, a base de controle da missão.

Doze homens brancos

Eles serão os primeiros seres humanos a viajar para a Lua - sem pousar no local - desde a última missão Apollo, em 1972. Diferentemente da atual tripulação, o programa Apollo havia levado 12 homens, todos brancos.

A agência espacial americana pretende assim dar início ao regresso dos homens ao astro com o estabelecimento de uma presença duradoura, com a construção de uma base em sua superfície e de uma estação espacial em órbita à sua volta.

Aprender a viver na Lua deve permitir testar todas as tecnologias necessárias para uma viagem de complexidade ainda maior: enviar uma tripulação a Marte.

A data de lançamento de Artemis II está atualmente prevista para novembro de 2024. A missão durará cerca de dez dias. Os quatro astronautas embarcarão no foguete SLS da Nasa, o mais poderoso do mundo atualmente.

Cápsula Orion

Eles estarão no topo deste foguete na cápsula Orion, que se desprenderá, uma vez que esteja no espaço, e os levará ao redor da Lua. Uma vez de volta, eles vão pousar no oceano.

Até agora, o foguete SLS voou apenas uma vez, durante a missão Artemis I. Em seguida, impulsionou a cápsula Orion vazia para a Lua, durante uma missão de teste de pouco mais de 25 dias. A cápsula retornou com sucesso à Terra em dezembro.

“[A missão] Correu tão bem que adicionamos alguns testes durante o voo”, declarou o chefe da Nasa, Bill Nelson, na última quarta-feira (29). "E agora vamos adicionar uma equipe ao voo." Ele especificou que uma missão para o planeta Marte poderia ser enviada até 2040.

Todos os astronautas "ativos" (atualmente 41) eram oficialmente elegíveis para fazer parte da Artemis II. Mas o processo de seleção é mantido em segredo. No final de agosto passado, o então chefe do escritório de astronautas, Reid Wiseman, revelou que buscava acima de tudo conhecimento técnico e espírito de equipe entre os candidatos.

Artemis III: “o consolo”

Os astronautas não escolhidos podem se consolar com a esperança de serem selecionados para a Artemis III, que será a primeira missão a pousar na Lua. Esta missão está oficialmente programada para o final de 2025, embora o cronograma seja muito incerto nesta fase.

"O espaço é complicado", acrescentou Bill Nelson na quarta-feira. “Temos que esperar para ter certeza de que é o mais seguro possível”. "Não estou muito preocupado com o timing. Não vamos começar até que seja o momento certo."

