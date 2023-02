Apoie o 247

247 - A Rússia continua pronta para negociações de paz com a Ucrânia, mas elas devem ocorrer sem pré-condições e devem levar em conta as realidades no terreno, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Vershinin.



“Já houve negociações” entre representantes russos e ucranianos em Minsk e Istambul, várias semanas após o início do conflito em fevereiro do ano passado, disse Vershinin à emissora Zvezda neste sábado (11). "Como você se lembra, elas foram interrompidas pelo lado ucraniano".



Decisões sobre questões como um processo de paz “não são tomadas em Kiev. As decisões são tomadas em outras capitais, primeiramente em Washington e Bruxelas. E é a quem se deve dirigir” sobre as conversações, apontou o diplomata.



Quanto à posição da Rússia, ele reiterou que “qualquer ação militar termina com negociações e, como dissemos anteriormente, obviamente estaremos prontos para tais negociações”.



No entanto, Vershinin sublinhou que as conversações devem decorrer “sem pré-condições, com base na realidade que existe” e “tendo em conta os objetivos que foram manifestados publicamente” por Moscovo.

Na sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, insistiu que “caberia ao presidente [ucraniano] [Volodymyr] Zelensky determinar se e quando as negociações são apropriadas e, certamente, sob quais circunstâncias”.



Washington "permanecerá na tarefa de apoiar a Ucrânia para que eles possam ter sucesso no campo de batalha" contra a Rússia, pois isso permitirá que Zelensky tenha "o vento a seu favor" quando essas negociações começarem, apontou Kirby.



Na semana passada, o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, que havia mediado os contatos entre Moscou e Kiev, afirmou que as negociações ocorridas entre os lados em Istambul no final de março foram "bloqueadas" pelos apoiadores ocidentais de Kiev. “Acho que houve uma decisão legítima do Ocidente de continuar atacando [o presidente russo, Vladimir] Putin… quero dizer, a abordagem mais agressiva”, disse ele.



A Rússia e a Ucrânia não se encontraram à mesa de negociações desde então, com Zelensky assinando um decreto no outono proibindo-o oficialmente de qualquer diálogo com Putin.



O líder ucraniano está atualmente avançando com seu plano de paz de dez pontos, que, entre outras coisas, exige que as forças russas se retirem do território ucraniano, paguem indenizações e se submetam a tribunais de crimes de guerra. (Com RT).

