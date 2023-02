Macron sinaliza positivamente à proposta de Lula de discutir paz na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) ganhou, na manhã deste sábado (11), um importante aliado na proposta de discutir a paz na Ucrânia. O líder francês, Emmanuel Macron, respondeu a uma publicação do chefe do Executivo brasileiro e afirmou que quer "continuar junto nesta base" de iniciar uma conversa pela paz no conflito com a Rússia.

O contexto da publicação é o encontro de Lula com o presidente estadunidense, Joe Biden, em Washington, onde o brasileiro propôs a criação de um grupo de países que promovam as discussões de paz com a Ucrânia e com a Rússia. Após a reunião com Biden nesta sexta-feira (10), Lula afirmou: "falei ao presidente Biden o que já tinha dito ao presidente Emmanuel Macron e ao chanceler alemão Olaf Scholz sobre a necessidade de criarmos um grupo para trabalhar pela paz e o fim da guerra no mundo. É preciso parar de atirar, se não, não tem solução".

>>> Rússia diz que está pronta para negociações com a Ucrânia, mas sem precondições

Macron, então, foi ao Twitter para sinalizar positivamente à sugestão de Lula e afirmou que há um plano de dez pontos com o qual a França e a Alemanha estão dispostas a colaborar: "a paz esteve no centro de nossas discussões em Paris durante a visita histórica do presidente Zelensky com o chanceler Scholz. A Ucrânia demonstrou verdadeira coragem ao iniciar esta conversa com seu plano de paz de dez pontos. Vamos continuar juntos nessa base, presidente Lula".

Peace was at the heart of our discussions in Paris during the historical visit of President Zelensky, with Chancellor Scholz. Ukraine has shown real courage by initiating this conversation with its 10 points Peace plan. Let's continue together on that basis @LulaOficial. February 11, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.