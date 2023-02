Rússia diz que está pronta para negociações com a Ucrânia, mas sem precondições

Apoie o 247

ICL

TASS - A Rússia está pronta para se envolver com a Ucrânia, mas não deve haver nenhuma precondição para negociações que devem ser baseadas na realidade existente, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Vershinin, em entrevista à televisão Zvezda.

"Sim, de acordo com os clássicos, qualquer hostilidade acaba em negociações e, naturalmente, como dissemos antes, estaremos prontos para tais conversas, mas apenas se forem conversas sem pré-condições, conversas que seriam baseadas no realidade existente", disse o diplomata russo, de acordo com um fragmento da entrevista publicado no site do canal de TV.

No entanto, não é Kiev, mas Washington e Bruxelas que tomam a decisão sobre as negociações com Moscou, disse Vershinin. "Antes de tudo, houve [conversas] antes - você se lembra de Minsk e se lembra de Istambul. E você se lembra que essas conversas foram interrompidas pela Ucrânia, mas você está bem ciente de que as decisões estão sendo tomadas não em Kiev, as decisões estão sendo tomadas em outras capitais, principalmente em Washington e Bruxelas. Então, as consultas devem ser enviadas para lá", acrescentou.

Comentando se tais negociações poderiam ser realizadas sob o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Vershinin disse: "Isso não depende de nós, deixamos nossa posição clara e, se o Sr. Biden fosse cauteloso e sábio o suficiente, quero dizer ele e sua comitiva", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.