No Iêmen, debandada resulta em pelo menos 85 mortos e 322 feridos

247 - Autoridades dos rebeldes houthis, que controlam parte do país, relataram à AFP nesta quinta-feira (20) que pelo menos 85 pessoas morreram e 322 ficaram feridas em uma debandada durante uma distribuição de dinheiro de caridade na capital do Iêmen.

O incidente ocorreu na região de Bab al-Iêmen, confirmado por autoridades médicas.

Uma fonte de segurança, que pediu anonimato, relatou que mulheres e crianças estão entre os mortos e cerca de 50 feridos estão em estado grave.

Os organizadores do evento foram presos, de acordo com o Ministério do Interior, e as vítimas foram transportadas para hospitais próximos.

O comunicado de imprensa emitido pela agência de notícias dos rebeldes, Saba, relatou "dezenas de mortos após uma debandada durante uma distribuição caótica de somas de dinheiro por alguns comerciantes".

Essa ação de caridade ocorreu alguns dias antes do feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadã. Esta é uma das debandadas mais mortais em dez anos.

