Objeto voador abatido pelos EUA voava a 20 mil pés e tinha formato octogonal

Apoie o 247

ICL

247 - O objeto abatido neste domingo (12) por caças dos EUA estava voando a 20 mil pés sobre a Península Superior de Michigan e prestes a passar pelo Lago Huron quando foi neutralizado, disse um alto funcionário do governo, de acordo com reportagem do portal CNN Brasil.

O objeto tinha a forma de um octógono com cordas penduradas e nenhuma carga perceptível, de acordo com o oficial e outra fonte informada sobre o assunto.

A reportagem ainda informa que, embora os Estados Unidos não tenham nenhuma indicação de que o objeto tenha capacidade de vigilância, isso ainda não foi descartado.

O objeto foi detectado pela primeira vez pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, na sigla em inglês) e pelo Comando do Norte dos EUA sobre Montana (NORTHCOM, na sigla em inglês), na noite de sábado (11), e aviões de caça foram enviados para investigar, disse o alto funcionário do governo.

Na época, esses aviões não identificaram nenhum objeto para correlacionar com os acertos do radar, o que levou o NORAD e o NORTHCOM a acreditar que era uma anomalia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.