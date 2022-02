ONU reage à ameaça de Putin e adverte: “Conflito nuclear é inconcebível”

Apoie o 247

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) reagiu à ameaça do presidente russo, Vladimir Putin , e condenou a cogitação de uso de armas nucleares nos confrontos com a Ucrânia. O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, foi taxativo, neste domingo (27), segundo a AFP : “A mera ideia de um conflito nuclear é simplesmente inconcebível”.Dujarric afirmou que as manifestações do secretário-geral da ONU, António Guterres, têm sido de firme condenação à ação russa foi de apoio aos ucranianos. “É por isso que a mensagem para todos é: apoiem a Ucrânia”.

Putin reuniu-se, neste domingo (27), com os seus ministros da Defesa, Serguei Choigu, e do Estado Maior, Dmitry Yuryevich Grigorenko, no Kremlin. No encontro, o mandatário ordenou que os ministros colocassem as “forças dissuasoras” do país em “regime especial de alerta” -o que, na linguagem da Guerra Fria quer dizer uma ameaça nuclear.

Nesta segunda-feira acontece a partir de 10h (hora de Brasília) sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU sobre a guerra. A resolução de convocação foi aprovada neste domingo por 11 países, com o voto contrário da Rússia e a abstenção de China, Índia e Emirados Árabes. O Brasil, representado pelo diplomata Ronaldo Costa Filho, votou a favor da reunião.

