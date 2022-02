Putin ordena que Ministério da Defesa coloque tropas em regime de alerta especial

Putin se reuniu com o ministro da Defesa Sergei Shoigu e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, general do Exército Valery Gerasimov edit

Sputnik - Em resposta a observações agressivas do Ocidente, o líder russo ordenou às forças dissuadoras do Exército russo serem colocadas em um regime de alerta especial.

"Altos funcionários dos principais países da OTAN permitem [fazer] obvervações agressivas dirigidas contra o nosso país, por isso ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior colocar forças dissuadoras do Exército russo em um regime de alerta especial", disse Putin neste domingo (27).

"Ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior colocar as forças dissuadoras do Exército russo em um regime de alerta especial", disse Putin em uma reunião com o ministro da Defesa Sergei Shoigu e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, general do Exército Valery Gerasimov.

Dirigindo-se ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, Putin ressaltou que os países ocidentais também estão tomando ações hostis contra a Rússia na esfera econômica.

"Refiro-me às sanções ilegítimas das quais todos estão bem cientes", acrescentou.

