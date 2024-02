Otan não tem planos de enviar soldados para a Ucrânia, diz Stoltenberg

Apoie o 247

(Sputnik) - A Otan não está planejando o envio de suas tropas de combate para o solo ucraniano, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg nesta terça-feira (27).

"Os aliados da Otan estão fornecendo um apoio sem precedentes à Ucrânia. Fizemos isso desde 2014 e intensificamos após a invasão em grande escala. Mas não há planos para tropas de combate da Otan no solo da Ucrânia," Stoltenberg disse à Associated Press.

Na segunda-feira (26), o presidente francês Emmanuel Macron disse que os líderes ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia e não chegaram a um consenso sobre o assunto nem descartaram a possibilidade.

