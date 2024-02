Papa Francisco volta ao Vaticano após realizar exames em hospital de Roma

Apoie o 247

Reuters - O papa Francisco, que está sofrendo de gripe, retornou ao Vaticano depois de passar por alguns exames médicos no hospital da Ilha Tiberina, em Roma, informou o Vaticano em comunicado nesta quarta-feira.

Francisco foi ao hospital após sua audiência geral semanal, acrescentou o comunicado.

O pontífice de 87 anos não realizou uma leitura na audiência semanal de quarta-feira, delegando a tarefa a um assessor e dizendo aos fiéis que ainda não estava bem.

O papa, que teve uma série de problemas de saúde recentemente, cancelou compromissos no sábado e na segunda-feira devido ao que o Vaticano chamou de gripe leve.

No domingo, ele se dirigiu à multidão na Praça de São Pedro, como de costume, para enviar sua mensagem do Angelus.

"Queridos irmãos e irmãs, ainda estou um pouco resfriado", disse Francisco na audiência de quarta-feira, anunciando que outra pessoa leria sua catequese sobre inveja e vanglória, dois dos sete pecados capitais.

A leitura tinha cerca de uma página.

O papa falou no final da audiência, com a voz rouca e tossindo um pouco, para cumprimentar alguns dos fiéis e fazer apelos à paz, como de costume.

Em dezembro, o papa foi forçado a cancelar uma viagem planejada para uma reunião climática da COP28 em Dubai por causa dos efeitos de gripe e inflamação pulmonar.

Em janeiro, ele não conseguiu concluir um discurso devido a "um pouco de bronquite". No final daquele mês, ele disse que estava melhor, apesar de "algumas dores".

Quando jovem, em seu país natal, a Argentina, Francisco teve parte de um pulmão removido.

O papa também tem dificuldade para andar e usa regularmente uma cadeira de rodas ou uma bengala. Na quarta-feira, ele chegou à sua audiência interna em uma cadeira de rodas.

