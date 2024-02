Parlamento israelense aprova projeto proibindo reconhecimento da Palestina, que protesta

Apoie o 247

(Sputnik) - O Ministério das Relações Exteriores da Palestina condenou nesta quarta-feira (21) a adoção de uma resolução pelo parlamento israelense que rejeita o reconhecimento unilateral de um Estado palestino por Israel sob pressão internacional.

Mais cedo no mesmo dia, o Knesset aprovou uma resolução rejeitando quaisquer tentativas de impor o reconhecimento de um Estado palestino a Israel. A resolução foi adotada por uma maioria absoluta de votos.

"Ao rejeitar um Estado palestino e mostrar hostilidade ao mundo, eles buscam persistentemente infringir os direitos de nosso povo com suas forças ocupantes, mantendo o estado palestino refém de seus interesses coloniais racistas", disse o ministério em um comunicado.

A decisão do Knesset é "uma tentativa oficial de Israel de desafiar a comunidade internacional", de acordo com o comunicado.

"A plena adesão do Estado da Palestina às Nações Unidas e seu reconhecimento por muitos estados não requerem a permissão de [o primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu", leu-se no comunicado.

A Assembleia Geral da ONU votou em 1947 pela divisão da Palestina, administrada pelo Reino Unido, em Estados árabe e judeu, com Jerusalém colocada sob um regime internacional especial. A partição estava planejada para acontecer em maio de 1948, quando o mandato britânico deveria terminar, mas apenas o Estado de Israel foi estabelecido.

