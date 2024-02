Pentágono admite que mais de 25 mil mulheres e crianças foram assassinadas em Gaza desde outubro

Apoie o 247

247 - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, admitiu nesta quinta-feira (29), em uma audiência no Congresso estadunidense, que mais de 25 mil mulheres e menores de idade foram assassinados na campanha genocida de Israel contra a população palestina na Faixa de Gaza desde 7 de outubro.

"São mais de 25.000", respondeu Austin ao ser questionado sobre quantas mulheres e menores palestinos foram mortos por Israel. Além disso, o chefe do Pentágono informou que cerca de 21.000 munições guiadas de precisão foram fornecidas a Israel desde o início do presente massacre, relata a agência de notícias Reuters. >>> LEIA TAMBÉM: Chefe de ajuda da ONU se diz "chocado" com massacre em Gaza durante entrega de ajuda humanitária

Ao todo, as autoridades do Ministério da Saúde de Gaza informam que 30 mil pessoas já foram assassinadas no território nos últimos cinco meses. Somente nesta quinta-feira (29), ao menos 112 pessoas foram cruelmente assassinadas por Israel enquanto aguardavam ajuda humanitária. Além das mortes, os ataques deixaram outras 760 pessoas feridas.

